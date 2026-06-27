Numa parceria com a Secretaria Municipal da Mulher de Rio Claro, o Sest Senat irá ampliar o acesso das mulheres ao programa Mais Motoristas, iniciativa nacional que custeia 100% da mudança de categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e oferece qualificação para atuação como motorista profissional.

A conquista é resultado de uma articulação iniciada na segunda quinzena de maio, quando a secretária municipal da Mulher, Tássia Espego, esteve na unidade do Sest Senat de Rio Claro em reunião com a diretora da instituição, Cristiane Gobesso. Na ocasião, foi apresentada a demanda do município e solicitada a destinação de vagas para Rio Claro, especialmente com foco na inclusão de mulheres.

Em diálogo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, foi identificada uma demanda crescente por mulheres motoristas para condução de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Apesar das oportunidades existentes, muitas mulheres encontram dificuldades para ingressar na profissão devido aos custos da mudança de categoria da habilitação.

“Muitas vezes, mulheres possuem interesse em ingressar na profissão, mas encontram barreiras financeiras para custear a mudança de categoria da habilitação. Essa parceria representa uma oportunidade concreta de transformação de vida”, destaca a secretária municipal da Mulher, Tássia Espego.

As inscrições são realizadas de forma on-line pelo portal oficial do programa Mais Motoristas. Para informações e orientações, as interessadas podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Mulher pelo WhatsApp (19) 99956-3042.

Para ampliar o acesso ao programa, a Secretaria da Mulher já iniciou um trabalho de busca ativa e cadastramento de interessadas, orientando e mobilizando mulheres que desejam aproveitar a oportunidade.

“Acreditamos que a qualificação profissional é capaz de transformar vidas. Temos a expectativa de que, em Rio Claro, o programa Mais Motoristas seja ferramenta importante para ampliar a participação feminina em um setor que oferece excelentes oportunidades de trabalho e crescimento profissional”, afirma a diretora do Sest Senat Rio Claro, Cristiane Gobesso.

As inscrições para o programa ocorrerão entre os dias 4 e 14 de julho. No entanto, o edital prevê acesso antecipado para públicos prioritários. As mulheres poderão se inscrever entre os dias 24 e 28 de junho.

Do programa Mais Motoristas, oferecido pelo Sest Senat, podem participar pessoas com 19 anos ou mais, que tenham CNH categoria B há pelo menos 24 meses, ou CNH categoria C ou D há pelo menos 12 meses.

De 29 de junho a 3 de julho serão recebidas as inscrições de pessoas inscritas no CadÚnico e, de 4 a 14 de julho, do público em geral.