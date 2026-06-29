Trajetória vitoriosa de Wilson Rensi foi retratada no Plenário do Legislativo

Ex-jogador e técnico Wilson Rensi é homenageado por sua trajetória e contribuição ao basquete

A Câmara Municipal de Rio Claro homenageou, na última sexta-feira, o ex-jogador e ex-técnico de basquete Wilson Rensi. Ele recebeu o título de Cidadão Rio-clarense em uma sessão solene que reuniu autoridades, familiares, amigos e personagens marcantes do esporte local. A homenagem foi proposta pelo vereador Val Demarchi, que também presidiu a cerimônia.

O plenário da Câmara ficou cheio para acompanhar a entrega da honraria, que reconhece a trajetória do atleta dentro e fora das quadras, bem como sua contribuição ao desenvolvimento do basquete em Rio Claro. Entre os convidados presentes, estavam nomes históricos da modalidade na cidade, como Zanon, Marco Antônio Gibi, Erick Tatu, Milito e Jorge Pedro.

Durante a sessão, o homenageado relembrou sua relação com o município. Wilson Rensi destacou que sua história em Rio Claro começou em 1981, ao ser convidado pelo professor Emanuel Bortolotto e por Narciso para integrar um projeto de basquete que, à época, buscava formar uma equipe com uma base sólida.

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Legado no basquete rio-clarense

Com o apoio do então presidente Álvaro, Rensi permaneceu na cidade de 1981 até o final de 1987. “Sete anos que considero os mais intensos e inesquecíveis da minha trajetória dentro do basquete. Respirei a essência dessa cidade. Mais do que passar por aqui, eu construí um lar”, afirmou o homenageado durante seu discurso.

O ex-jogador Zanon também se manifestou, destacando o impacto deixado por Rensi. Segundo Zanon, o homenageado foi mais do que um treinador ou companheiro de equipe: foi um mestre que ofereceu orientação, apoio, carinho e proteção aos atletas ao longo de toda a sua trajetória esportiva.