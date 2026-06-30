Grupo criminoso invadiu imóvel para furtar fios de cobre, mas foi surpreendido pela Guarda Municipal; um suspeito foi detido pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante após um roubo a empresa em construção na noite de segunda-feira (29), na Avenida Caf, situada no Distrito Industrial em Rio Claro. A ação criminosa, que envolveu um grupo de quatro indivíduos, visava o furto de fios de cobre do estabelecimento.

De acordo com informações da polícia, os criminosos invadiram o local para retirar a fiação, mas fugiram ao perceberem a chegada de equipes da Guarda Municipal. Durante a fuga, o bando abandonou parte do material que seria levado e um simulacro de arma de fogo. Com base nas características dos suspeitos repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, policiais militares realizaram buscas e conseguiram localizar e prender um dos envolvidos nas proximidades do local.

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Detalhes da ocorrência e investigação

No local do crime, os agentes encontraram o vigilante da empresa ferido e com marcas de agressão. A vítima relatou que foi rendida pelo grupo enquanto os criminosos retiravam a fiação do imóvel. Além do vigilante, outras pessoas presentes no local também relataram ter sofrido ameaças durante a ação dos assaltantes.

O veículo do vigilante, que estava sendo utilizado pelos criminosos para transportar os fios de cobre, foi recuperado pelas autoridades e os materiais foram devolvidos à empresa. A perícia técnica foi acionada para realizar a análise da cena do crime.

Ao ser levado ao Plantão Policial, o suspeito detido afirmou que teria permanecido apenas do lado de fora da empresa durante a ação. No entanto, durante o processo de identificação, os policiais constataram que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.