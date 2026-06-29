Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Criminosos permaneceram no local por mais de nove horas e utilizaram dois veículos para levar mais de 15 computadores e três televisões durante furto em Santa Gertrudes

Uma empresa de automação industrial foi alvo de um furto em Santa Gertrudes entre a noite de domingo (28) e a madrugada de segunda-feira (29). O estabelecimento fica localizado no bairro Jardim D’Italia 2. De acordo com os proprietários, a ação criminosa resultou no furto de mais de 15 computadores completos, incluindo teclados e mouses, além de três televisões de aproximadamente 65 polegadas.

Os proprietários constataram o crime ao chegarem para trabalhar na manhã desta segunda-feira. Pelas imagens das câmeras de monitoramento, foi possível identificar que o grupo, composto por cerca de cinco pessoas, realizou o planejamento do furto em Santa Gertrudes ainda no sábado (27), por volta das 18h, quando estiveram no portão para verificar como poderiam abri-lo.

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Câmeras registram ação dos criminosos na empresa de automação

A invasão ao local teve início no domingo (28), por volta das 18h50. No primeiro momento, os criminosos utilizaram um veículo Fiat Elba para dar suporte à ação, permanecendo com o carro no local até aproximadamente as 23h.

Na sequência, o grupo retornou com uma perua Kombi para concluir o furto em Santa Gertrudes. Os indivíduos carregaram os equipamentos e objetos da empresa e finalizaram o crime por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira (29), quando fugiram do local. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar a polícia na investigação do caso.