Rubro-verde tenta se reencontrar com a vitória voltando a jogar em seus domínios pelo Campeonato Paulista da A-3

Às 17h desta sexta-feira (25), o Velo Clube faz a sua reestreia no Estádio Benito Agnelo Castellano no Campeonato Paulista da Série A-3. O Rubro-verde recebe o GE Osasco em partida válida pela 13ª rodada do estadual.

Depois da derrota para o Primavera em Indaiatuba por 1 a 0, que derrubou o time velista para a sexta colocação, a equipe tentará contra o vice-lanterna a reabilitação.

Para a partida de hoje (25), o técnico Cleber Gaúcho terá o retorno dos atacantes Lucas Duni e Frank, que se recuperaram de problemas musculares. Os atletas realizaram toda preparação entre os titulares, mas na véspera do jogo de retorno da A-3 foram vetados pelo departamento médico.

Um provável time para começar a partida tem: Felipe Garça, Luís Roberto, Léo Santos, Diogo Henrique, Lucas Pavone (Janilson), Niander, Paranhos (Eurico), Christian, Igor Eto’o, Samuel (Lucas Duni) e Thiaguinho (Frank).

Para Niander, capitão do Velo, após a derrota no primeiro jogo, só a vitória interessa no confronto de hoje.

“Fizemos um jogo bem aberto na reestreia, no qual eles tiveram oportunidades e nós também, e acho que não merecíamos a derrota. Com todo respeito aos nossos adversários, temos que buscar a vitória nos próximos jogos. Temos que focar no jogo de hoje, afinal nós ainda estamos no G8, mas queremos terminar esta fase classificados e dentro do G4, pois os quatro primeiros terão a oportunidade de decidir em casa no mata-mata”, disse Niander.