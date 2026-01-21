Jogadores do Velo Clube comemoram gol contra a Ponte Preta em Campinas. Foto: Guilherme Figueiredo

Partida decisiva para o Velo Clube acontece nesta quinta-feira (22), com transmissão ao vivo pelas plataformas do Jornal Cidade e rádio JC FM 89,1

O Velo Clube volta a campo na noite desta quinta-feira (22) pelo Campeonato Paulista 2026. A equipe recebe o Guarani, às 21h30, no Estádio Benito Agnelo Castellano, o Benitão, em Rio Claro.

A partida contará com a transmissão do Jornal Cidade e da Alugtec Equipamentos a partir das 20h30. Os torcedores podem acompanhar o jogo pelo YouTube e Facebook do Jornal Cidade, além da sintonia da rádio JC FM 89,1.

Importância do confronto no Paulistão

Apesar de ser apenas a quarta rodada do torneio, o embate entre Velo Clube e Guarani carrega grande importância para ambas as agremiações. Uma vitória pode afastar o vencedor da zona de rebaixamento da competição estadual.

Atualmente, o Guarani soma dois pontos e está empatado com o Botafogo-SP, que ocupa a 15ª colocação. Já o Rubro-Verde vive uma situação mais confortável na tabela de classificação.

Objetivos do Velo Clube na competição

Com quatro pontos conquistados, o time de Rio Claro está próximo do grupo dos oito primeiros colocados. A meta da diretoria e da comissão técnica é garantir uma vaga nas quartas de final do Paulistão.

Segundo João Marcondelli, Vice-Presidente do clube, o foco é avançar de fase. “A ideia do Velo Clube hoje é classificar esse time entre os oito”, declarou Marcondelli em entrevista à rádio JC FM 89,1.

Sequência desafiadora no campeonato

Vencer nesta quinta-feira é fundamental para as pretensões do Velão. A primeira fase conta com apenas oito rodadas, o que torna cada ponto disputado em casa essencial para a pontuação final.

Nos quatro últimos jogos da fase inicial, o Velo Clube terá desafios complexos. A equipe enfrentará Corinthians, RB Bragantino e Santos, times que integram a Série A do Campeonato Brasileiro.