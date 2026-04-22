Foto: Ricardo Bufolin/Pinheiros

Equipe rio-clarense foi superada por 95 a 80 em São Paulo; o segundo jogo da série acontece nesta sexta-feira (24) no Ginásio Felipe Karam

Na noite desta terça-feira (21), o Conta Simples Rio Claro foi superado pelo Pinheiros por 95 a 80, em partida realizada no Ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista. O confronto abriu a série melhor de três válida pelas oitavas de final do NBB 2025-26, que vale vaga nas quartas de final da competição nacional.

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes alternando a liderança no placar. O Leão contou com uma atuação inspirada de Stanley Scott no início para fechar o primeiro período em vantagem, vencendo por 20 a 19. No segundo quarto, a disputa seguiu intensa, mas o Pinheiros passou a dominar os rebotes ofensivos, indo para o intervalo com 41 a 38 no marcador.

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Domínio nos rebotes do Pinheiros decidiu o jogo

O momento decisivo da partida ocorreu no terceiro período. O time da casa conseguiu controlar as ações e ganhar as “segundas bolas” no ataque, vencendo o quarto por 31 a 20 e abrindo uma distância confortável. Ao todo, o Pinheiros somou 49 rebotes, sendo 27 deles ofensivos, fator determinante para o resultado final do Conta Simples Rio Claro no primeiro confronto.

No último quarto, o Leão tentou a recuperação através de arremessos de longa distância, mas o adversário soube administrar a vantagem para confirmar a vitória por 95 a 80. O cestinha da partida foi o ala Stanley Scott, do Rio Claro, com 23 pontos. Outro destaque da equipe rio-clarense foi o pivô Matheus Bonfim, que anotou seis tocos e igualou o recorde histórico do NBB. Pelo lado paulistano, o pivô Agapy brilhou com 22 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar pelo segundo jogo da série nesta sexta-feira (24), às 21h, no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro. O Leão precisa da vitória para forçar o terceiro jogo e seguir vivo na disputa.