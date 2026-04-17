Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial faleceu nesta sexta-feira (17), em São Paulo. O atleta enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos. Foto: Instagram

O “Mão Santa” lutava contra um câncer no cérebro e faleceu nesta sexta-feira em São Paulo; lenda do esporte deixa um legado histórico

Agência Brasil – Considerado o maior jogador da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. O ex-atleta, conhecido mundialmente como “Mão Santa”, enfrentava uma longa e brava batalha contra um câncer no cérebro, diagnosticado originalmente em 2011.

A notícia do falecimento de Oscar Schmidt foi confirmada por familiares e gera imediata comoção no cenário esportivo internacional. Com uma carreira marcada pela precisão absoluta em quadra, Oscar é o maior pontuador da história do basquete mundial, acumulando 49.737 pontos, marca que o coloca à frente de grandes lendas da NBA.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

A trajetória gloriosa de Oscar Schmidt no basquete

O ala fez história com a camisa da Seleção Brasileira, sendo o grande protagonista da conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987. Naquela ocasião, o Brasil derrotou os Estados Unidos em uma final épica, quebrando uma hegemonia histórica dos norte-americanos dentro de casa.

Além das conquistas coletivas, Oscar Schmidt participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos e é um dos poucos brasileiros a figurar no Hall da Fama do Basquete, tanto da FIBA quanto o de Springfield, nos Estados Unidos. Sua dedicação ao esporte e o carisma único fizeram dele um ícone que transcendeu as quadras, tornando-se um dos palestrantes mais requisitados do país após sua aposentadoria em 2003.

O corpo do ídolo será velado em cerimônia restrita a amigos e familiares. O legado de Oscar Schmidt, porém, permanece eterno para gerações de brasileiros que aprenderam a amar o basquete através de seus arremessos inesquecíveis.