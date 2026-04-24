Um aulão de dança não deixou ninguém parado na quinta-feira (23) no condomínio Portal dos Nobres, em Ipeúna. A iniciativa e organização surgiu da instrutora Ana Flavia Mayer Milito: “De segunda e quarta já ministro aulas para os moradores do condomínio, mas desta vez convidei as professoras Jaira, Pri Micotti e Katia Mello para agregar e unirmos mais ritmos e foi um sucesso. Esse aulão pretendemos fazer a cada dois meses e abrir ao público”, afirma.

A instrutora de FitDance Ana Flavia Mayer Milito (regata rosa) junto com algumas das participantes do aulão

Ainda de acordo com Ana Flavia o projeto é uma oportunidade de unir diversão e atividade física: “É um momento onde existe interação, descontração e movimento. A atividade física reúne todos esses benefícios. A essênsia do FitDance é a pessoa ser mais feliz por meio da dança. Além de ajudar na mente e no psicológico, ajuda também a perder caloria. E tudo isso unido a Ginástica de Rua e a Zumba, que incluímos nesse aulão, só poderia resultar na satisfação de todas as participantes que foram das mais diferentes idades”, conclui.