Velo Clube encara Olímpia em estreia no Paulista da A-3

Às 20h de hoje (25), o Velo Clube dá início à disputa do Campeonato Paulista da Série A-3 diante do Olímpia, no Estádio Municipal Maria Tereza Breda, na cidade de Olímpia.

O time velista realizou na tarde de ontem (24), no Estádio Benito Agnelo Castellano, o último treinamento e à noite viajou para a cidade de Bebedouro, onde ficará concentrado.

Nos últimos ajustes feitos pelo técnico Cléber Gaúcho, a prioridade foi na saída de bola do setor de defesa até o ataque e em lances de bola parada.

Para a partida desta noite (25), o técnico Cléber Gaúcho deve mandar a campo os atletas: Filipe Garça, Everton, Felipe Codognatto, Alexandre Carvalho, Janilson, Niander, Eurico, Lucas Negueba, Igor Eto, Edu e Elton.

Olímpia

Após uma pré-temporada conturbada, com trocas de treinadores, o Olímpia está pronto para receber o Velo. A equipe começou com Paulo Mulle, teve Mário Tilico e agora é dirigido por Alexandre Ferreira. A equipe tem duas dúvidas na escalação para enfrentar o time velista, sendo uma no meio-campo e outra no ataque. O Olímpia deve ir a campo com: Janilson; Yan, Márcio Marques, Mizael e Lucas Franco; Cleverson, Paulo Vitor e Ricardinho (Diego); Thiaguinho (Douglas), Felipe Fumaça e Jean Teodoro.

No Paulista da A-3, os 16 times participantes vão jogar entre si em turno único na primeira fase. Os oito primeiros avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos cairão para a Segundona do Paulista em 2021. Apenas os finalistas conquistarão o acesso para o Paulista da A-2 de 2021.