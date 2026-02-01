Velo Clube conquistou o titulo da A2 sobre o Noroeste (Foto:Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

Neste domingo (1°) o Velo Clube enfrenta o Noroeste, às 19h30 em Bauru, no Alfredo Castilho, em jogo válido pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Paulista 2026.A partida terá transmissão do JC e a Alugtec Equipamentos, no YouTube e Facebook do Jornal Cidade e na rádio JC FM 89,1.

Coincidentemente os dois times que subiram juntos para a A1 em 2024 estão vivendo uma situação complicada, próximo a zona de rebaixamento nesta edição. O Noroeste tem quatro pontos e ocupa a décima quinta colocação e nesse momento estaria rebaixado para a Série A2.

Já o Velo ocupa a décima terceira posição, com os mesmos quatro pontos de Noroeste e São Paulo (que ocupa a décima quarta colocação). Uma vitória pode afastar o time de perto da zona de rebaixamento e “afundar” o adversário na briga contra o descenso.

Para o Galo Vermelho é importante vencer um concorrente direto e adquirir confiança para as duas rodadas finais, contra RB Bragantino e Santos. Um fato curioso é que Guilherme Alves atual treinador do Noroeste, comandou o Velo nas temporadas de 2024 e 2025.