Velo Clube empata com Olímpia na estreia da A-3

Na noite deste sábado (25), o Velo Clube fez a sua estreia no Campeonato Paulista da Série A-3 jogando fora de casa contra o Olímpia no Estádio Maria Tereza Breda. Em campo as equipes iniciaram a partida se estudando bastante. A partir dos 20 minutos o jogo ganhou ritmo e tanto os donos da casa quanto os visitantes passaram a se revezar no ataque mas na hora da finalização faltou precisão e grandes chances de gol foram desperdiçadas fazendo com que o primeiro tempo terminasse em 0 a 0.

Na etapa complementar os times seguiram se movimentando bastante porém a defensiva tanto do Olímpia quanto do Velo estavam atentas e afastavam o perigo da grande área. A estratégia das equipes eram muito semelhantes e em campo ninguém se sobressaiu. A medida que os minutos passavam, o ritmo diminuía e jogadores das duas equipes mostravam sinais de cansaço na estreia o que levou a partida a se encerrar sem gols: Olímpia 0 x 0 Velo Cube.

O Velo Clube volta a campo na próxima terça-feira (28) às 20h contra o Rio Preto no Benitão.