Velo Clube é derrotado em casa pelo Guarani por 1 a 0. Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Equipe rio-clarense teve chance de empate em pênalti no segundo tempo, mas não converteu. Próximo jogo será diante do Corinthians, no domingo, também em Rio Claro

O Velo Clube foi derrotado pelo Guarani por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira (22), no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro. Apesar de atuar em casa e apresentar boa postura ao longo da partida, o Rubro-Verde acabou superado pela eficiência defensiva do adversário, especialmente pelo goleiro Caíque França.

O resultado foi definido ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti para o Guarani após revisão do VAR. Na etapa final, o Velo Clube aumentou a pressão e teve a chance de empatar, também em pênalti, mas parou novamente no goleiro visitante.

Com o revés, o Velo Clube permaneceu com quatro pontos e caiu para a 13ª colocação no Paulistão. O Guarani chegou aos cinco pontos e subiu para a nona posição na tabela.

O rubro-verde volta a campo no domingo, novamente no Benitão, diante do Corinthians.