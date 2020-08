O presidente do Velo Clube, Reginaldo Breda, confirmou três contratações para a sequência do Campeonato Paulista da A-3. Os atletas assinaram contrato na manhã de ontem (11). São eles: o lateral-direito Luis Roberto, 27 anos, que estava no Rio Branco-PR, o volante Kayo Chagas, 24 anos, do Ferroviário-PR, e o meia Cristian, 21 anos, do Toledo-PR.

Luis Roberto – lateral-direito

O jogador tem passagens também pelo Ferroviário, Internacional de Limeira, Paranavaí, Atibaia, Flamengo-SP. Luis já se apresentou e realizou ontem (11) com o restante do elenco o teste da Covid-19.

Kayo Chagas – volante

O jogador teve sua formação no Paulista de Jundiaí. Atuou no Nacional-SP, Guarulhos, Rio Branco-SP até chegar ao Ferroviário.

Cristian – meia

O meio-campista inciou sua carreira no Juventus, ainda nas categorias de base se transferiu para o Toledo-PR, foi emprestado para o América-SP e retornou ao time paranaense.

Breda confirmou ainda outros dois jogadores que eram dúvida para o elenco do estadual. Fecharam a permanência o zagueiro Léo Santos e o lateral-esquerdo Lucas Pavone.

