Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Velo Clube superou o Vasco-AC nas penalidades e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez
O Velo Clube conquistou, nesta quinta-feira (19), sua primeira classificação na história da Copa do Brasil. Jogando no Estádio da Floresta, o Galo Vermelho empatou em 1 a 1 com o Vasco-AC e garantiu a vaga na próxima fase após vencer a disputa por pênaltis.
A equipe comandada pelo técnico Pintado dominou a posse de bola e as ações ofensivas durante boa parte do confronto. O time de Rio Claro chegou a abrir o placar com Adriano Jr., mas a arbitragem anulou o lance, mantendo a igualdade inicial.
Pressão e superação do Galo Vermelho
Apesar do domínio velista, quem saiu na frente foi o time da casa. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Jean, do Vasco-AC, acertou um chute preciso no ângulo, sem chances para o goleiro, abrindo o marcador no Acre.
O Velo Clube tentou reagir imediatamente. Aos 45 minutos, João Lucas deu assistência para Rodrigo Alves, que ficou cara a cara com o gol, mas acabou desperdiçando a oportunidade de empatar antes do intervalo.
Empate e decisão na Copa do Brasil
No segundo tempo, o Rubro-Verde manteve a postura ofensiva em busca do resultado. O gol de empate veio com Ruan, que arriscou um chute de fora da área e balançou as redes, selando o placar de 1 a 1 no tempo normal.
A definição da vaga foi para as penalidades máximas. O Velo Clube levou a melhor e venceu por 3 a 2, assegurando a classificação inédita. Na segunda fase da Copa do Brasil, o time recebe o Vila Nova-GO, no estádio Benitão, no dia 4 de março, às 19h.