Técnico Pintado e o elenco do Velo Clube durante o evento de apresentação para a temporada de 2026. Foto: Guilherme Figueiredo

Velo Clube lança uniformes e traça metas ambiciosas para a próxima temporada. O presidente do Velo, Reginaldo Breda, o vice João Marcondelli e o técnico Pintado falaram com o JC durante solenidade

Na última segunda-feira (17), o Velo Clube realizou um evento de apresentação oficial do elenco, uniformes e patrocinadores para a imprensa.

Para a próxima temporada a equipe seguirá tendo o tradicional uniforme vermelho como principal uniforme, já o segundo uniforme será todo branco com detalhes em verde e vermelho representando as principais cores do clube.

Além disso, em 2026 o Velo terá um terceiro uniforme, que será preto com detalhes dourados, todos os três sendo fornecidos pela Junpe.

Foto: Guilherme Figueiredo

Durante o evento, o presidente do Velo Clube, Reginaldo Breda falou pra o Jornal Cidade sua projeção para o próximo ano: “A expectativa é a melhor possível, a gente tem três desafios, primeiramente fazer um bom Paulistão, permanecendo na Série A1, realizar uma boa participação na Copa do Brasil e depois realizar uma grande campanha na Série D do Brasileirão, esses são nossos objetivos e expectativas”, conclui o presidente.

O vice-presidente de futebol do Velo Clube, João Marcondelli falou sobre como está o andamento do projeto para a reportagem do Jornal Cidade: “Já estamos treinando a uma semana, a equipe está indo muito bem, estamos gostando do que vem acontecendo e do que vemos, e iniciamos os trabalhos para fazer um bom papel no Campeonato Paulista do ano que vem”, declarou João.

O treinador do Galo Vermelho, Pintado também falou com o JC sobre o início do projeto: “Eu como responsável pelo grupo queria agradecer o apoio da cidade e de vocês da imprensa que tem nos dado uma força muito grande, para que nossa confiança cresça, pois esse trabalho em conjunto é muito importante para que o Velo chegue o mais alto possível”, finaliza Pintado.

Foto: Guilherme Figueiredo

Durante o evento o treinador falou sobre sua abordagem com os atletas e a participação no projeto do Velo: “Quanto às cobranças não tem como ser diferente, a responsabilidade é muito grande, é um clube que tem muita história, 115 anos de tradição é muito tempo, então nós temos essa responsabilidade com os pés no chão, pois sabemos que o Campeonato Paulista será muito difícil, mas estamos nos preparando. Eu estou aqui desde de setembro, junto com a diretoria para avaliarmos os atletas e seus perfis, onde escolhemos o que tem de melhor dentro das possibilidades e eu estou muito confiante pois acredito muito nesse elenco”, acrescenta o técnico Pintado.

Durante entrevista ao Jornal Cidade, o técnico falou sobre o artilheiro Daniel Amorim que deve se apresentar nos próximos dias: “Tem uma programação pronta, nós temos acompanhado e conversado com p Daniel Amorim, porém nós sempre pensamos no grupo, o mais importante é o Velo, Daniel é um grande profissional que já correspondeu com um grande campeonato no ano passado e nós temos uma expectativa muito grande com ele e o mesmo sabe da responsabilidade, isso vai fazer com que o nosso grupo cresça e ganhe mais corpo para fazer um grande Campeonato Paulista”, finaliza Pintado.