Morador do Mãe Preta desenvolveu uma infecção óssea grave após acidente

Após acidente de trânsito, José Roberto de Azevedo busca recursos para realizar cirurgias especializadas em Brasília

Um acidente ocorrido em agosto de 2024 mudou drasticamente a rotina de José Roberto de Azevedo, morador do bairro Mãe Preta, que agora realiza uma vaquinha para tratar osteomielite. Ao retornar do trabalho, ele teve sua motocicleta atingida por um veículo, sofrendo uma fratura grave na perna que exigiu a colocação de duas placas e 14 parafusos. Entretanto, a recuperação não progrediu como esperado, resultando em um diagnóstico de infecção óssea severa.

A osteomielite é uma condição grave causada por bactérias ou fungos que provoca dor intensa, inchaço e febre. Se não for tratada precocemente, a doença pode levar à necrose óssea, deformidades e até à amputação do membro afetado. “Estou há um ano e meio afastado do trabalho, usando muletas e, mesmo passando por médicos aqui, a situação só tem se agravado”, relata o morador.

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Mobilização para cirurgias especializadas

Diante da gravidade, José Roberto buscou auxílio com um médico especialista em Brasília. Por meio de teleconsultas, o profissional garantiu que, com a realização de dois procedimentos cirúrgicos específicos, o caso tem solução, permitindo que o paciente retome sua vida normal. O custo de cada cirurgia é de R$ 37 mil, além das despesas com deslocamento e estadia.

Sem condições de arcar com os custos totais e com receio de perder a perna, ele iniciou a campanha de arrecadação. “Para a primeira cirurgia já consegui o valor, mas falta o dinheiro para a segunda. As pessoas que puderem me ajudar com qualquer quantia serei eternamente grato”, afirma José Roberto.

Para colaborar com a vaquinha para tratar osteomielite, os interessados podem realizar doações pela chave PIX: (19) 97108-3498 ou acessar o link oficial da campanha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/minha-cirurgia-jose-roberto-de-azevedo.