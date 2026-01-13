Imagens mostram como ficou a cozinha da escola

Três menores de idade foram flagrados pela Guarda Civil Municipal após atearem fogo na cozinha da Escola João Rehder Netto no último sábado.

Um ato de vandalismo na Escola João Rehder Netto, localizada na Vila Santa Terezinha, mobilizou equipes de segurança e o Corpo de Bombeiros no último sábado (10). Três menores de idade foram flagrados no local após atearem fogo na cozinha da unidade de ensino.

Os infratores, com idades de 12, 13 e 14 anos, causaram avarias na estrutura da cozinha. A ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) permitiu a identificação dos envolvidos ainda no interior do prédio público, situado na Rua 11.

Atuação do Corpo de Bombeiros e GCM

O alerta sobre o vandalismo na Escola João Rehder Netto partiu de um frequentador do clube vizinho à instituição. Ao avistar fumaça saindo do prédio escolar, o cidadão acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e a GCM para conter o incêndio.

O fogo foi controlado com agilidade pelos bombeiros, impedindo que as chamas se espalhassem para outras dependências da escola. A diretora da unidade acompanhou o desfecho da ocorrência e colaborou com as autoridades para o registro dos danos causados.

Providências na Polícia Civil

Após o flagrante do ato de vandalismo, a ocorrência teve sequência na Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro. Os três menores foram ouvidos pelas autoridades competentes para a formalização do Boletim de Ocorrência.

Os jovens foram liberados aos seus responsáveis após o depoimento. A escola deve passar por avaliação para reparo dos danos na área da cozinha.