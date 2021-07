Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

Por meio do programa de proteção social do Governo de SP Vale Gás, 104.340 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que moram em comunidades carentes e favelas (classificadas como aglomerados subnormais), terão acesso a três parcelas bimestrais no valor de R$ 100,00 cada, a serem pagas entre julho e dezembro de 2021, para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg).

O critério inclui as famílias inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178,00. Para consultar a elegibilidade ao benefício, o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gás (www.valegas.sp.gov.br) e digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso às informações.

Em seguida, você receberá a mensagem se a sua família é ou não elegível ao benefício, e poderá obter orientações sobre como realizar o saque único (de cada parcela) no site oficial do programa Bolsa do Povo. É importante manter seus dados pessoais atualizados no cadastro do site Bolsa do Povo para receber as informações sobre o programa – caso não tenha feito, acesse a página www.bolsadopovo.sp.gov.br e preencha o formulário conforme os seus documentos pessoais.

O Governo de SP reforça que não solicita nenhuma informação por SMS ou Whatsapp e nem envia links. Todas as informações referentes ao Vale Gás e outros programas inseridos no portal Bolsa do Povo estarão sempre na área restrita do site principal do maior programa de proteção social do Governo de São Paulo (www.bolsadopovo.sp.gov.br).

Para obter mais informações e tirar dúvidas pontuais, entre em contato com a Central de Atendimento Direto no telefone 0800 797980 ou pelo Assistente Virtual WhatsApp no número 11 98714-2645.

Bolsa do Povo

O Bolsa do Povo foi lançado em maio deste ano, com o objetivo de concentrar a gestão de benefícios, ações e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nele foram incorporados os programas Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa-Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento Esportivo, o auxílio-moradia emergencial (Aluguel Social) e o Vale Gás.

Também está prevista a contratação de mães e pais nas escolas, além da contratação de agentes de apoio na Saúde. O Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$ 500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios. Veja mais detalhes no portal do Bolsa do Povo, desenvolvido pela Prodesp – www.bolsadopovo.sp.gov.br.