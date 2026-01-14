Foto: Arquivo JC/Agência Brasil

Mesmo com recuo em novembro, Rio Claro figura entre as 50 cidades paulistas que mais criaram vagas de trabalho com carteira assinada em 2025

Rio Claro acumulou um saldo positivo de 1.767 vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de janeiro e novembro de 2025. Os dados oficiais confirmam que, apesar das oscilações mensais, o município mantém um desempenho sólido na geração de empregos ao longo do ano.

Com esse resultado acumulado, a cidade ocupa a 47ª posição no ranking estadual dos 50 municípios que mais abriram postos formais no Estado de São Paulo. Considerando a região de Rio Claro, na lista figuram ainda: Limeira (23ª; 3.457 vagas); Piracicaba (27ª; 3.457); São Carlos (28ª; 3.084) e Araraquara (37ª; 2.259).

Desempenho do mercado de trabalho em novembro

Embora o saldo anual seja positivo, o mês de novembro apresentou um fechamento negativo com a perda de 139 vagas de trabalho com carteira assinada. No período, foram registradas 2.584 admissões contra 2.723 desligamentos, resultando em uma variação mensal negativa de 0,20%.

A queda em novembro foi impulsionada principalmente pela indústria, que encerrou o mês com saldo negativo de 184 postos, e pela construção civil, com menos 138 vagas. A agropecuária também registrou saldo negativo de 12 postos no mês.

Setores que impulsionaram as contratações

Em contrapartida ao cenário geral de novembro, o comércio e o setor de serviços continuaram contratando. O comércio apresentou saldo positivo de 149 novas vagas de trabalho com carteira assinada, enquanto o setor de serviços registrou o crescimento de 46 vagas.

Atualmente, Rio Claro mantém um estoque total de 68.618 empregos formais ativos. O balanço positivo dos primeiros onze meses do ano reforça a resiliência da economia local frente aos desafios sazonais de setores específicos.

Estado de São Paulo

São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil vagas por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Assim, o Estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como o estado que tem maior saldo de vagas do país.