Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A partir deste sábado (10), unidades básicas de saúde de Rio Claro terão plantão semanal para aplicação de vacinas e realização de exames preventivos agendados

Em 2026, a cidade de Rio Claro terá vacinação também aos sábados, ampliando significativamente o acesso da comunidade à imunização. A iniciativa visa facilitar o atendimento de moradores que possuem dificuldades de comparecer às unidades de saúde durante os dias úteis.

A cada semana, uma unidade básica de saúde (UBS) estará de plantão para vacinar a população e realizar exames de Papanicolau em pacientes agendadas. A medida será mantida ao longo de todo o ano, estabelecendo o sábado como um dia fixo para o cuidado com a saúde no município.

Horários e locais de atendimento

O atendimento em Rio Claro ocorrerá sempre das 8 às 15 horas, em sistema de rodízio entre as quatro principais UBS da cidade. Segundo o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a ação atende a uma demanda direta da comunidade local.

“Essa é uma demanda que estamos conseguindo atender, ampliando o acesso a serviços de saúde, principalmente para pessoas que não conseguem comparecer à unidade nos dias de semana”, destaca Mestrinel sobre a vacinação também aos sábados.

Cronograma de vacinação para janeiro

Para o primeiro mês de 2026, a Fundação de Saúde de Rio Claro já definiu o calendário de plantões:

10 de janeiro: UBS Avenida 29

UBS Avenida 29 17 de janeiro: UBS Wenzel

UBS Wenzel 24 de janeiro: UBS Cervezão

UBS Cervezão 31 de janeiro: UBS Vila Cristina

O calendário completo das próximas semanas poderá ser acessado nas redes sociais da prefeitura, da Fundação Municipal de Saúde e também no site oficial da fundação.

Documentos e agendamentos necessários

Para receber a vacinação também aos sábados, não é necessário realizar agendamento prévio. O cidadão deve apenas apresentar um documento de identidade e a caderneta de vacinação. Todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis nestas datas.

Já para os exames de Papanicolau, o agendamento é obrigatório. As interessadas devem entrar em contato pelo número do Cadu (0800 019 0505) ou procurar diretamente a unidade de saúde responsável pelo plantão da semana.