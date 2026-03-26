Doses enviadas pelo Governo do Estado já estão sendo distribuídas para as unidades de saúde do município

A vacinação contra a gripe em Rio Claro será iniciada nesta sexta-feira (27), a partir das 13 horas, com foco no atendimento aos grupos prioritários. As doses do imunizante foram entregues ao município pelo governo estadual nesta quinta-feira (26) e a distribuição para as salas de vacina ocorreu de forma imediata para viabilizar o início da campanha.

“Todo o trabalho está sendo feito para que as pessoas que pertencem aos grupos prioritários tomem a vacinação contra a gripe o quanto antes”, destaca Fabyolla Lourenço, coordenadora do setor de imunização da Fundação de Saúde.

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Horários e locais de atendimento

Na sexta-feira, o atendimento nas unidades de saúde da família (USF) segue até as 14h30. Exceções ocorrem nas unidades do Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso, onde a vacinação será interrompida às 14h30 e retomada das 17h às 18h30. Já nas UBS Cervezão e Wenzel, o serviço vai até as 15h30, enquanto na UBS 29 o encerramento é às 16h30. Vale ressaltar que na UBS da Vila Cristina não haverá vacinação na sexta-feira.

Para ampliar o acesso, haverá plantão de vacinação contra a gripe no sábado (28), na unidade básica de saúde da Vila Cristina, das 8 às 15 horas. Além da dose contra a influenza, estarão disponíveis as demais vacinas do calendário nacional. Segundo Fabyolla, a abertura de uma sala de vacina aos sábados é uma estratégia contínua da Fundação Municipal de Saúde para facilitar o atendimento à população.

Quem pode se vacinar

Os grupos prioritários definidos para esta etapa incluem: