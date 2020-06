A vacinação contra a gripe foi ampliada e agora inclui funcionários da limpeza urbana, colaboradores dos Correios e pessoas em situação de rua. A campanha de vacinação segue até 30 de junho nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, exceto as unidades do Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade.

“A vacina continua sendo aplicada em quem pertence aos demais grupos prioritários”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde, lembrando que a vacina é importante e eficaz para evitar a gripe.

Conforme levantamento mais recente da Vigilância Epidemiológica do município, divulgado no dia 10 de junho, em Rio Claro mais de 43 mil pessoas receberam a dose da vacina, o que representa cobertura vacinal de 78,34% entre os grupos prioritários. O melhor resultado é entre os idosos e profissionais de saúde, que ultrapassaram 100% de cobertura vacinal. Foram vacinadas 5.095 crianças de seis meses a menores de seis anos (41,11%); 3.898 adultos de 55 a 59 anos (41,65%); 910 gestantes (49,78%); e 186 puérperas (62%).

A vacina também é aplicada em professores da rede pública e particular; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento; motoristas de caminhão e motoristas e cobradores de transporte público; pessoas privadas de liberdade; e funcionários do sistema prisional. Também estão inseridos nos novos grupos prioritários colaboradores do metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).