Saiba onde descartar em Rio Claro,os papeis de proteção dos cromos, que são conhecidas como liner (Foto: Divulgação)

Colecionadores do álbum da Copa do Mundo devem ficar atentos à destinação ambientalmente correta dos papéis de proteção das figurinhas

Com a febre do álbum da Copa do Mundo, muitos colecionadores acumulam grande quantidade dos papéis de proteção das figurinhas, conhecidos como liner ou versos das figurinhas. Diferentemente das figurinhas em si, esse material não pode ser destinado à reciclagem convencional.

Em Rio Claro, uma alternativa é levar os versos das figurinhas até a Farmácia Super Popular, localizada na Avenida 2, nº 165, no Centro. O estabelecimento mantém um ponto de coleta que encaminha o material para reciclagem e destinação ambientalmente correta.

Outra opção é utilizar os Ecopontos do município. Embora o liner não seja reciclável pelos sistemas comuns de coleta seletiva, os Ecopontos recebem tanto materiais recicláveis quanto rejeitos, garantindo a destinação adequada dos resíduos.

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As próprias figurinhas podem ser descartadas normalmente na coleta seletiva. Já os versos devem ser encaminhados aos pontos específicos de recebimento.

Rio Claro possui oito Ecopontos em funcionamento:

Ecopontos em Rio Claro

Jardim São Paulo – Rua 1-A

Jardim Cervezão – Rua 6 com Avenida M-21

São Miguel – Anel Viário, próximo à Avenida 62-A

Jardim das Palmeiras – Avenida 3-JP

Inocoop/Guanabara – Avenida Tancredo Neves

Jardim Figueira – Avenida 54, em frente à Rua 14

Ajapi – Km 16 da Estrada Ajapi-Ferraz, esquina com a Avenida 15

Assistência – Avenida 1-A

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 8h ao meio-dia.