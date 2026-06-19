UPA da Avenida 29. Foto: Arquivo JC

Alteração na porta de entrada para os atendimentos ocorre a partir de segunda-feira (22), sem interrupção dos serviços

As obras na unidade de pronto atendimento da Avenida 29 entram em sua etapa final e, para isso, a Fundação Municipal de Saúde realiza a partir de segunda-feira (22) alteração na porta de entrada para os atendimentos. Temporariamente os atendimentos serão transferidos para o prédio que fica ao lado da UPA, destaca Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde. É preciso que haja essa transferência dos consultórios médicos para que a obra seja realizada. Nenhum tipo de atendimento será interrompido, enfatiza Mestrinel.

A Fundação de Saúde providenciará sinalização visual para que as pessoas se dirijam ao novo local, onde ficará a recepção e os consultórios. A transferência dos móveis e equipamentos necessários será realizada na madrugada de domingo para segunda-feira.

Com investimentos que ultrapassam R$ 430 mil, as obras na UPA da Avenida 29 incluem ampliação da recepção e melhoria nos sanitários, a construção de um consultório médico e nova sala de assistência social. Também estão sendo construídos novos sanitários e consultórios médicos serão reformados.

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Investir no setor de saúde é uma prioridade no trabalho da administração municipal desde o início da nossa gestão, destaca o prefeito Gustavo. A partir destas melhorias, a Fundação de Saúde irá pleitear ao Ministério da Saúde nova classificação para a UPA, que passaria a ser de porte III, ampliando os recursos federais enviados ao município para custeio do serviço.

Desde 2021, a prefeitura realizou 21 obras de reformas, ampliações e melhorias em prédios do setor de saúde. Mais de R$ 14,5 milhões foram destinados às intervenções que incluem unidades de saúde e também o hospital público municipal, construído no Cervezão e em funcionamento para atender a população.

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