A vacina é tetravalente e foi desenvolvida para proteger contra os quatro sorotipos conhecidos do vírus da dengue Foto: Divulgação/Governo de SP

Estudo de fase 3 publicado na Nature Medicine confirma proteção de longo prazo e segurança do imunizante tetravalente Butantan-DV em todo o Brasil

A vacina do Butantan contra dengue apresentou uma eficácia de 80,5% contra casos graves e com sinais de alarme durante cinco anos de acompanhamento. Os resultados do ensaio clínico de fase 3, realizado pelo Instituto Butantan, foram publicados na prestigiada revista científica Nature Medicine.

O estudo acompanhou quase 17 mil pessoas em 16 centros de pesquisa distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Entre 2016 e 2019, os pesquisadores monitoraram voluntários com idades entre dois e 59 anos para avaliar a durabilidade da proteção do imunizante tetravalente.

Proteção contra hospitalizações e casos graves

Além da alta eficácia contra quadros severos, a vacina do Butantan contra dengue demonstrou ser extremamente eficiente na prevenção de internações. Durante o período de monitoramento, não houve nenhum registro de hospitalização no grupo vacinado, contra oito casos registrados no grupo que recebeu o placebo.

No que diz respeito à prevenção da dengue sintomática causada por qualquer sorotipo, o imunizante atingiu a marca de 65% de eficácia geral. Os dados confirmam que a proteção se mantém sólida e consistente em longo prazo para o público brasileiro.

Vacinação no SUS e público-alvo

A vacina Butantan-DV foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro de 2025. O imunizante é destinado à população de 12 a 59 anos e já integra as ações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Desde a aprovação, o Instituto Butantan já enviou 1,3 milhão de doses para distribuição no Sistema Único de Saúde (SUS). Cidades como Botucatu (SP), Nova Lima (MG) e Maranguape (CE) participam de projetos pilotos que buscam imunizar 90% do público-alvo local.

Eficácia por faixa etária e exposição prévia

A vacina do Butantan contra dengue mostrou resultados positivos independentemente de o paciente já ter tido a doença. Para pessoas que já foram expostas ao vírus, a eficácia foi de 77,1%. Já para aqueles sem exposição prévia, o índice ficou em 58,9%.

Em adultos de 18 a 59 anos, a eficácia contra a dengue sintomática foi de 74,8%. Entre adolescentes de 7 a 17 anos, o índice registrado foi de 69,5%, enquanto crianças de dois a seis anos apresentaram 60,6% de proteção contra sintomas da doença.