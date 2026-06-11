Comércio tem atendimento até às 22 horas nessa quinta

Lojistas da Cidade Azul preparam horários especiais e promoções para a celebração que impulsiona o varejo local.

O comércio de Rio Claro vive uma semana de otimismo com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12). Diversos setores registram um aumento nas vendas para a data, incluindo vestuário, calçados, perfumaria, floriculturas e eletroeletrônicos, além de restaurantes.

Na Floricultura Rosas de Saron, que atende os consumidores de Rio Claro há 58 anos, a celebração do amor já impulsionou a procura nos últimos dias. O lojista Alexandre de Goes aponta um incremento entre 10% e 15% nas vendas. Este crescimento é favorecido pelo fato de o Dia dos Namorados cair em uma sexta-feira, o que é mais propício para as comemorações.

As rosas vermelhas continuam sendo as mais procuradas, mas há um crescimento notável na escolha por orquídeas e cestas especiais como presentes. A moda das pelúcias para acompanhar as flores também retornou. A opção de compra online com entrega em domicílio é outro fator que atrai os consumidores.

O AMOR ESTÁ NO AR E NOS PRESENTES – Dia das Namorados traz otimismo para o comércio; na floricultura de Alexandre de Goes, expectativa é de alta de até 15% nas vendas

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Horário especial e expectativas de vendas

Para facilitar as compras de presentes, o comércio de rua de Rio Claro estará aberto até as 22 horas nesta quinta-feira (11). Muitas lojas estão oferecendo promoções exclusivas para a data, buscando atrair ainda mais clientes.

Segundo Nilson Nicoletti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), a expectativa para este Dia dos Namorados é de um crescimento entre 9% e 10% no volume de vendas. Este índice é comparado ao mesmo período do ano passado.

Nicoletti reforça que o comércio local está bem preparado, oferecendo variedade de produtos, preços atrativos e opções de crediário para atender a demanda dos consumidores.