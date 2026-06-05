Campanha de imunização oferece doses contra a gripe para todas as idades e outras vacinas do calendário nacional em diferentes unidades de saúde.

A vacina contra a gripe está liberada para todos a partir dos 6 meses de idade em Rio Claro. Neste sábado (6), a dose será aplicada na unidade básica de saúde da Avenida 29, com atendimento das 8 às 15 horas.

Além da imunização contra a gripe, outras doses do calendário nacional de vacinação também estarão disponíveis. Pessoas que não residem na região do Bairro do Estádio podem procurar essa unidade para vacinação.

Desde o início do ano, a Fundação Municipal de Saúde mantém plantões de vacinação aos sábados em diferentes UBS. Em junho, os plantões ocorrerão no dia 13 na UBS Wenzel, no dia 20 na UBS Cervezão e no dia 27 na UBS Vila Cristina.

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Agendamento para exames

Para a vacinação, não há necessidade de agendamento; basta apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. No mesmo local, serão realizados exames de Papanicolau, mas esses procedimentos são destinados apenas a pacientes já agendadas.

Os agendamentos para exames de Papanicolau devem ser feitos pelo número do Cadu 0800 019 0505 ou diretamente na unidade de saúde.