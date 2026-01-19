O imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno. Foto: Divulgação/Governo de SP

Imunizante tetravalente desenvolvido em São Paulo garante proteção contra os quatro sorotipos do vírus e inicia fase de aplicação no interior paulista.

A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, órgão do Governo de São Paulo, começa a ser aplicada neste domingo (18) em Botucatu. O imunizante é tetravalente, protegendo contra os quatro sorotipos conhecidos do vírus, e destaca-se como a primeira do mundo com aplicação em dose única.

Botucatu foi uma das três cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde para integrar um estudo de impacto da imunização. A vacina contra a dengue do Butantan mostrou-se segura e eficaz tanto para quem já teve a doença quanto para quem nunca foi infectado.

As reações registradas foram majoritariamente leves ou moderadas, incluindo dor no local da aplicação, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos graves foram considerados raros, com recuperação total de todos os voluntários acompanhados nos testes.

Eficácia e resultados da vacina contra a dengue

Os dados enviados à Anvisa sustentam a aprovação após cinco anos de acompanhamento clínico. Na faixa etária de 12 a 59 anos, a vacina contra a dengue apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% contra casos graves ou com sinais de alarme.

O estudo clínico, realizado entre 2016 e 2024, envolveu mais de 16 mil voluntários em 14 estados brasileiros. Notavelmente, o imunizante do Butantan garantiu 100% de eficácia contra hospitalizações durante o período de testes.

Armazenamento e logística do imunizante em pó

Uma inovação importante da vacina contra a dengue do Butantan é o seu armazenamento em pó, por meio do processo de liofilização. Isso facilita o transporte e a estabilidade do produto em um país de dimensões continentais como o Brasil.

Diferente de outros imunizantes que exigem temperaturas extremas, a versão liofilizada requer apenas refrigeração padrão, entre 2°C e 8°C. Essa característica é a mesma utilizada na maioria das vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A maior estabilidade permite que estados e municípios planejem melhor suas campanhas de vacinação. O Instituto Butantan projeta uma produção anual de até 30 milhões de doses para abastecer todo o território nacional.

