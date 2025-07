A escola de samba UVA recebe até o próximo domingo (20), as inscrições dos compositores interessados em participar do Concurso Chopp Dankel Samba Enredo UVA 2026. Podem participar compositores de todo o Brasil, sem exigência de vínculo com a agremiação. O prêmio para o samba vencedor do Carnaval 2026 será de R$ 2 mil. As inscrições são feitas exclusivamente on line, no link disponível no perfil da UVA no Instagram (@escoladesambauva). São duas etapas, com as inscrições até dia 20 e envio da composição até 03 de agosto.

O concurso que vai escolher o samba-enredo da tricampeã do carnaval de Rio Claro terá apresentações ao vivo no dia 09 de agosto pelas redes sociais, na quadra da escola no dia 17 de agosto, semifinal na quadra da escola no dia 24 de agosto e a final , também na quadra, em 31 de agosto.

Tema

Com o tema “OZ – Na Magia da Vila”, a agremiação promete transportar o público para um universo encantado, onde sonhos e fantasia se misturam ao ritmo do samba. No lançamento do enredo 2026 realizado no último dia 05, a escola realizou uma apresentação de dança coreografada especialmente para a noite, culminando com uma interpretação emocionante da clássica “Somewhere Over the Rainbow”, na voz de Nicole Nagib.