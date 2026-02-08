Atual tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a Unidos da Vila Alemã busca o tetracampeonato

A grande tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a UVA – Unidos da Vila Alemã vem com força mais um ano e, desta vez, em busca do tetracampeonato na Passarela do Samba. Com o enredo “OZ na magia da Vila”, em 2026, a UVA entra na avenida guiada pela magia, pela memória e pelo coração. O enredo nasce como uma analogia sensível e colorida à consagrada história do Mágico de OZ, para contar a trajetória da Escola de Samba UVA, que completa 40 anos de fundação.

A Vila quer se transformar no próprio mundo mágico. “Cada personagem simboliza valores que sempre sustentaram a UVA: o amor pela comunidade, o respeito às diferenças, a união, a coragem para resistir e a sabedoria construída na vivência coletiva. Não buscamos um mágico distante ou ilusório, porque aprendemos que a verdadeira magia sempre esteve aqui, nas mãos de quem constrói essa escola todos os dias”, informa a agremiação.

O presidente Eric Salla comenta sobre os preparativos para o desfile da próxima semana. “Estamos fazendo esse paralelo entre a história do Mágico de OZ com os 40 anos da escola de samba UVA neste universo lúdico e muito inovador, como gostamos de trazer para a avenida. O desafio aumenta, a busca por novidades. É difícil se manter no topo, mas buscamos fazer o melhor. E é bom para o Carnaval de Rio Claro também, uma vez que as demais escolas acabam acompanhando essa evolução e a competição fica mais gostosa”, comenta.

Diretor de harmonia, Bruno Covre afirma que desde abril do ano passado que a equipe de produção da escola tem trabalhado. “É uma responsabilidade muito grande, somos uma escola tricampeã. A cobrança da comunidade e de todos em cima da UVA está gigante. Estamos fazendo um trabalho muito grande para levar, além de uma escola bonita, um diferencial com a evolução da escola na avenida”, revela.

Mais uma vez à frente da Bataria Fúria está o Mestre WL que, novamente, promete agitar o público com os ritmistas. “Estamos trabalhando bastante. A bateria está com a escolinha desde junho em atividades, preparando novos ritmistas para desfilar este ano. Hoje a bateria está toda formada por pessoas que aprenderam aqui dentro da escola e que trabalham para uma melhor evolução e conquistarmos novamente as notas 10”, conclui.

RAIO-X

Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba UVA (Unidos Da Vila Alemã)

Fundação: 23 de março de 1986

Cores oficiais: verde e branco

Símbolo da escola: pandeiro, cacho de uva

Presidente: Eric Salla Sá de Souza

Vice-Presidente: Bruno Felipe Calore

Diretor de Carnaval: Affonso Macedo

Diretor de Harmonia: Bruno Covre

Compositores: Betinho do Cavaco e Wilian Leandro

Intérprete oficial: Betinho do Cavaco

Time de canto: Diego Silva (canto), Diego Stein (cavaco/bandolin), Josi Lima (violão), Isa Lima (canto), Nicole Nagib (canto), Christopher Pierre (canto), Pedro Silva (canto), Kleber Silva (cavaco) e Ricardo Pereira (cavaco)

Mestre de Bateria: Wilian Leandro (WL)

Diretores de Bateria: Erick Leandro (Tamborim),

Everton Batista (Caixa), Marilisa E Elaine (Chocalho), Gustavo Henrique (Marcação e Repinique),

Isabele Castilho (Agogô).

Ritmistas: 80

Integrantes: 600

Comissão de Frente: 15

Número de Alas: 16

Alegorias: 5

Tripé/Quadripé: 2

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Vitor Barbosa e Lilan Faria

Porta-Estandarte: Glória Oliveira

Rei de Bateria: Paulo Rodrigues

Corte da Bateria: Nicolly Martins, Raphaela Tholedo e Victor Alessandro

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Intervalo:

Samuca: a energia que brota sob a luz do luar

Carnaval InBoxe acontece sábado (7), a partir das 15h, na academia MMBoxe

Rio Claro atinge 70% da montagem da infraestrutura para o Carnaval 2026