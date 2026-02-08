Atual tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a Unidos da Vila Alemã busca o tetracampeonato

A grande tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a UVA – Unidos da Vila Alemã vem com força mais um ano e, desta vez, em busca do tetracampeonato na Passarela do Samba. Com o enredo “OZ na magia da Vila”, em 2026, a UVA entra na avenida guiada pela magia, pela memória e pelo coração. O enredo nasce como uma analogia sensível e colorida à consagrada história do Mágico de OZ, para contar a trajetória da Escola de Samba UVA, que completa 40 anos de fundação.

A Vila quer se transformar no próprio mundo mágico. “Cada personagem simboliza valores que sempre sustentaram a UVA: o amor pela comunidade, o respeito às diferenças, a união, a coragem para resistir e a sabedoria construída na vivência coletiva. Não buscamos um mágico distante ou ilusório, porque aprendemos que a verdadeira magia sempre esteve aqui, nas mãos de quem constrói essa escola todos os dias”, informa a agremiação.

O presidente Eric Salla comenta sobre os preparativos para o desfile da próxima semana. “Estamos fazendo esse paralelo entre a história do Mágico de OZ com os 40 anos da escola de samba UVA neste universo lúdico e muito inovador, como gostamos de trazer para a avenida. O desafio aumenta, a busca por novidades. É difícil se manter no topo, mas buscamos fazer o melhor. E é bom para o Carnaval de Rio Claro também, uma vez que as demais escolas acabam acompanhando essa evolução e a competição fica mais gostosa”, comenta.

Diretor de harmonia, Bruno Covre afirma que desde abril do ano passado que a equipe de produção da escola tem trabalhado. “É uma responsabilidade muito grande, somos uma escola tricampeã. A cobrança da comunidade e de todos em cima da UVA está gigante. Estamos fazendo um trabalho muito grande para levar, além de uma escola bonita, um diferencial com a evolução da escola na avenida”, revela.

Mais uma vez à frente da Bataria Fúria está o Mestre WL que, novamente, promete agitar o público com os ritmistas. “Estamos trabalhando bastante. A bateria está com a escolinha desde junho em atividades, preparando novos ritmistas para desfilar este ano. Hoje a bateria está toda formada por pessoas que aprenderam aqui dentro da escola e que trabalham para uma melhor evolução e conquistarmos novamente as notas 10”, conclui.