Atual tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a Unidos da Vila Alemã busca o tetracampeonato
A grande tricampeã do Carnaval de Rio Claro, a UVA – Unidos da Vila Alemã vem com força mais um ano e, desta vez, em busca do tetracampeonato na Passarela do Samba. Com o enredo “OZ na magia da Vila”, em 2026, a UVA entra na avenida guiada pela magia, pela memória e pelo coração. O enredo nasce como uma analogia sensível e colorida à consagrada história do Mágico de OZ, para contar a trajetória da Escola de Samba UVA, que completa 40 anos de fundação.
A Vila quer se transformar no próprio mundo mágico. “Cada personagem simboliza valores que sempre sustentaram a UVA: o amor pela comunidade, o respeito às diferenças, a união, a coragem para resistir e a sabedoria construída na vivência coletiva. Não buscamos um mágico distante ou ilusório, porque aprendemos que a verdadeira magia sempre esteve aqui, nas mãos de quem constrói essa escola todos os dias”, informa a agremiação.
O presidente Eric Salla comenta sobre os preparativos para o desfile da próxima semana. “Estamos fazendo esse paralelo entre a história do Mágico de OZ com os 40 anos da escola de samba UVA neste universo lúdico e muito inovador, como gostamos de trazer para a avenida. O desafio aumenta, a busca por novidades. É difícil se manter no topo, mas buscamos fazer o melhor. E é bom para o Carnaval de Rio Claro também, uma vez que as demais escolas acabam acompanhando essa evolução e a competição fica mais gostosa”, comenta.
Diretor de harmonia, Bruno Covre afirma que desde abril do ano passado que a equipe de produção da escola tem trabalhado. “É uma responsabilidade muito grande, somos uma escola tricampeã. A cobrança da comunidade e de todos em cima da UVA está gigante. Estamos fazendo um trabalho muito grande para levar, além de uma escola bonita, um diferencial com a evolução da escola na avenida”, revela.
Mais uma vez à frente da Bataria Fúria está o Mestre WL que, novamente, promete agitar o público com os ritmistas. “Estamos trabalhando bastante. A bateria está com a escolinha desde junho em atividades, preparando novos ritmistas para desfilar este ano. Hoje a bateria está toda formada por pessoas que aprenderam aqui dentro da escola e que trabalham para uma melhor evolução e conquistarmos novamente as notas 10”, conclui.
RAIO-X
Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba UVA (Unidos Da Vila Alemã)
Fundação: 23 de março de 1986
Cores oficiais: verde e branco
Símbolo da escola: pandeiro, cacho de uva
Presidente: Eric Salla Sá de Souza
Vice-Presidente: Bruno Felipe Calore
Diretor de Carnaval: Affonso Macedo
Diretor de Harmonia: Bruno Covre
Compositores: Betinho do Cavaco e Wilian Leandro
Intérprete oficial: Betinho do Cavaco
Time de canto: Diego Silva (canto), Diego Stein (cavaco/bandolin), Josi Lima (violão), Isa Lima (canto), Nicole Nagib (canto), Christopher Pierre (canto), Pedro Silva (canto), Kleber Silva (cavaco) e Ricardo Pereira (cavaco)
Mestre de Bateria: Wilian Leandro (WL)
Diretores de Bateria: Erick Leandro (Tamborim),
Everton Batista (Caixa), Marilisa E Elaine (Chocalho), Gustavo Henrique (Marcação e Repinique),
Isabele Castilho (Agogô).
Ritmistas: 80
Integrantes: 600
Comissão de Frente: 15
Número de Alas: 16
Alegorias: 5
Tripé/Quadripé: 2
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Vitor Barbosa e Lilan Faria
Porta-Estandarte: Glória Oliveira
Rei de Bateria: Paulo Rodrigues
Corte da Bateria: Nicolly Martins, Raphaela Tholedo e Victor Alessandro