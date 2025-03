É o terceiro título de campeã consecutivo da UVA.

Conquistando todos os pontos possíveis, a escola de samba UVA é novamente campeã do carnaval rio-clarense. Com 179,9 pontos, a Samuca ficou em segundo lugar.

Em terceiro ficou a Voz do Morro, com 179,5. A quarta colocada foi a escola de samba A Casamba, com 179,1 pontos. No grupo de acesso, a Embaixadores do Samba foi a campeã com 178,3 pontos. A Ritmo Alvinegro ficou em segundo lugar com 177, 7.

A apuração das notas foi realizada na manhã de segunda-feira (3), no Ginásio de Esportes Felipe Karan, que recebeu grande público. Na noite desta terça-feira (4), além da tricampeã UVA, todas as demais escolas desfilarão na passarela do Samba na seguinte ordem de desfile: Ritmo Alvinegro, Embaixadores do Samba, A Casamba, A Voz do Morro, Samuca e UVA.