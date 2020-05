O atendimento médico emergencial na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito em plantões 24 horas do feriado de sexta-feira (1) até o domingo (3). Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone 3522-1818.

Além das UPAs, a rede municipal de saúde também atende no feriado prolongado as emergências psiquiátricas no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps III), localizado na Rua M-9, 50, vizinho à UPA do Cervezão.

O Samu atende emergências 24 horas pela linha 192. O programa Farmácia Todo Dia também atenderá normalmente no feriado de sexta-feira, além do sábado e domingo, das 8 às 17 horas. As unidades ficam no Cervezão e Bairro do Estádio.