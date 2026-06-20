Polícia Federal investiga a extensão e autoria da invasão cibernética que acionou o sistema Defesa Civil Alerta e enviou aviso de ‘alerta extremo’ para celulares

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque hacker na Defesa Civil que disparou uma notificação falsa para diversas regiões do país. A invasão criminosa ocorreu na madrugada e gerou preocupação na população.

A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado contra a infraestrutura do governo federal. Como resposta imediata ao incidente, a plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente. A secretaria informou, por meio de nota oficial, que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, “quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Alerta extremo e envio da palavra ‘misantropia’

Por volta de 1h30 da madrugada, uma notificação sonora foi enviada aos celulares da população pelo sistema da Defesa Civil na categoria de “alerta extremo” — modalidade que é normalmente reservada para desastres naturais iminentes. Além do disparo de uma sirene alta nos aparelhos, a mensagem de texto encaminhada continha apenas a palavra “misantropia”, termo que significa aversão ou ódio à humanidade.

O funcionamento do sistema foi desenvolvido especificamente para o envio de alertas reais de desastres em áreas de risco iminente, servindo de apoio em casos de alagamentos ou outros eventos climáticos extremos que necessitem de atenção imediata. Em setembro do ano passado, uma série de testes foram realizados durante a implementação da ferramenta no território nacional.

Para receber as mensagens oficiais do órgão, não é necessário fazer qualquer tipo de cadastro prévio. Os alertas são enviados de forma automática conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes de tecnologia 4G e 5G. A categoria de alerta extremo utilizada no ataque hacker na Defesa Civil é considerada a mais grave, e o alarme soa mesmo se o smartphone estiver configurado no modo silencioso.