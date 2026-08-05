Carreta pega fogo no quilômetro 174 da SP-310 nesta madrugada; motorista conseguiu parar no acostamento e ninguém ficou ferido na ocorrência

Incêndio em carreta na Rodovia Washington Luís foi registrado na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 02h50, no quilômetro 174, no sentido sul da via, em Rio Claro. O fogo mobilizou equipes de atendimento na rodovia durante o período.

Segundo as informações apuradas no local, as chamas tiveram início após uma avaria na lona de freio de uma das rodas do veículo. Ao perceber o problema, o motorista conseguiu parar a carreta no acostamento, mas o fogo se espalhou rapidamente, atingindo parte da carga.

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Atendimento e ausência de feridos

Equipes responsáveis pelo atendimento da rodovia foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. Apesar da rápida propagação das chamas, ninguém ficou ferido. As circunstâncias da ocorrência ainda serão confirmadas após a conclusão dos levantamentos técnicos.