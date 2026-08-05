Incêndio em vegetação em área de canavial localizada na divisa com a Feena (Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade), atrás do bairro dos Lopes, foi registrado ontem. Equipes atenderam a ocorrência e controlaram o fogo

Defesa Civil, Brigada da Feena e usinas trabalharam para conter chamas e evitar propagação do fogo para a Floresta Estadual

Foi registrado nesta terça-feira (4) um incêndio em canavial Rio Claro, em área de vegetação localizada na divisa com a Feena (Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade), tendo como ponto de referência a região situada atrás do bairro dos Lopes.

As equipes competentes, compostas pela Defesa Civil de Rio Claro e Brigada da Feena, com o apoio das Usinas São João e Iracema, foram acionadas para atendimento da ocorrência.

Elas realizaram o combate às chamas e as ações de rescaldo, com o objetivo de evitar a propagação do fogo para áreas adjacentes, especialmente para o interior da Floresta.

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Operação SP Sem Fogo e dicas de prevenção

Está em vigor a fase vermelha da Operação SP Sem Fogo 2026, período de maior atenção para incêndios florestais e queimadas durante a estiagem.

Para enfrentar um cenário climático que poderá ser agravado pela atuação do fenômeno El Niño, o Estado mobiliza mais de R$ 400 milhões em investimentos e ações preventivas.

Estas ações incluem reforço tecnológico para monitoramento, ampliação da capacidade operacional dos municípios, proteção das unidades de conservação e manutenção preventiva da malha rodoviária paulista.

Para evitar incêndios, algumas orientações importantes devem ser seguidas: