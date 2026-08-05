Evento reuniu autoridades e convidados no Sest/Senat

Evento homenageou integrantes e destacou a redução da criminalidade na região. Autoridades civis e militares participaram da cerimônia

O Sest/Senat sediou, nesta terça-feira (4), a solenidade comemorativa dos 37 anos do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em Rio Claro. O evento reuniu autoridades e convidados para diversas homenagens.

Durante a celebração, o comandante do CPI-9, coronel Sabino, expressou sua satisfação. “Parabenizo o 37º Batalhão pelos seus 37 anos. Estou muito feliz em ver a redução dos indicadores criminais da área, o aumento da produtividade policial e o aumento da sensação de segurança no município de Rio Claro e nos outros sete municípios que compõem o Batalhão”, declarou.

Ele também felicitou o tenente-coronel Nucci. “Parabenizo também o tenente-coronel Nucci pela passagem pela reserva e pelo brilhante comando à frente do 37º”, complementou o coronel Sabino.

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Nilson Nicoletti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), também marcou presença. Ele esteve ao lado de diversas autoridades civis e militares da região, reforçando o compromisso da associação com o fortalecimento das instituições e o desenvolvimento da cidade.

Celebração e reconhecimento

“A Acirc parabeniza o 37º BPM/I pelos 37 anos de dedicação, compromisso e trabalho em prol da segurança da população. Nossa admiração e gratidão a todos os profissionais”, afirmou Nicoletti.