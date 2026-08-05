Foto: Pesquisa da Prefeitura vai reunir sugestões para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Claro

Questionário online busca a percepção da população sobre água, esgoto, coleta de lixo e drenagem urbana para subsidiar a revisão do PMSB

A Prefeitura de Rio Claro abriu uma pesquisa do Plano de Saneamento Básico em Rio Claro. O questionário pode ser respondido pela população até 29 de agosto.

O objetivo é reunir informações sobre a percepção dos moradores em relação aos serviços de saneamento no município. O link da pesquisa está no banner do site da Prefeitura: rioclaro.sp.gov.br (foto abaixo) – ou se preferir, acesse diretamente clicando aqui.

Foto: Reprodução/Site Oficial da Prefeitura de Rio Claro

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As contribuições serão utilizadas na elaboração do Relatório de Diagnóstico do PMSB, que servirá de base para a definição de metas e ações para os próximos anos.

A pesquisa aborda os quatro eixos do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e coleta de lixo, além da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Público-alvo e impacto das respostas

De acordo com a Prefeitura, o formulário é destinado à população, representantes de instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil, prestadores de serviços e demais interessados.

Os participantes poderão relatar dificuldades, apresentar sugestões e informar a realidade dos bairros, distritos e áreas rurais do município.

Segundo o município, todas as respostas serão tabuladas de forma anônima e utilizadas para identificar os principais problemas relacionados ao saneamento.

Os dados coletados também servirão para avaliar a qualidade e a abrangência dos serviços prestados e estabelecer prioridades para o planejamento do setor.

A administração municipal destaca que a participação da comunidade é considerada uma etapa fundamental do processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

Essa colaboração permite incorporar ao planejamento as informações e experiências da população sobre a realidade local.

Detalhes sobre os temas abordados na pesquisa

O formulário reúne perguntas sobre o abastecimento de água no município, como frequência de falta d’água, pressão na rede, qualidade da água distribuída e ocorrência de vazamentos nas vias públicas.

A pesquisa também busca a satisfação com o serviço de abastecimento. A revisão do plano contempla ainda o sistema de esgotamento sanitário.

O questionário pergunta qual é o destino do esgoto das residências, se há lançamentos irregulares ou vazamentos próximos às moradias, ocorrência de mau cheiro e outros problemas.

Outro tema crucial da pesquisa é a coleta e destinação de lixo. O formulário questiona como os moradores descartam o lixo doméstico.

Também aborda se a frequência da coleta é suficiente, se há acúmulo de resíduos próximo às residências e se os serviços de Ecoponto, Cata-Bagulho e Coleta Seletiva estão disponíveis nos bairros, entre outros pontos relevantes.