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Estação Meteorológica da Unesp aponta mínima de 12,1°C e máxima prevista de 27°C para o município nesta quarta-feira, com instabilidades concentradas no estado

Previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira indica que o dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo, conforme dados divulgados pelo IPMet. Contudo, a formação de áreas de instabilidade sobre o continente induz a formação de chuvas a partir das regiões oeste e sul do estado.

Temperaturas elevadas são registradas ao longo do dia, mantendo o clima estável no município durante o período inicial.

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Variação térmica e dados meteorológicos

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira no campus da Unesp foi de 12,1°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 27°C. As informações oficiais sobre o clima e as condições atmosféricas são fornecidas pela Estação Meteorológica do CEAPLA/IGCE/UNESP e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro.