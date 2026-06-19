Gilberto J. Garcia é autor de livros acadêmicos e lançou seu primeiro romance

Docente aposentado da Unesp realiza sonho de infância com obra de ficção científica

O professor aposentado Gilberto J. Garcia lança seu primeiro romance, “Alienígena Por Acaso”, marcando uma nova fase em sua carreira literária. A obra, que se distancia de seus trabalhos acadêmicos anteriores, é a realização de um antigo sonho do docente.

Formado pela Esalq-USP na turma de 1968, Garcia construiu uma sólida trajetória como pesquisador e professor da Unesp, atuando nos campi de Botucatu e Rio Claro. Além da docência, ele também prestou consultoria para empresas na área ambiental ao longo de décadas.

Apesar de já ter publicações, todas eram livros e textos técnicos voltados para sua área de especialidade. “Estou muito feliz com a publicação deste livro, pois é a realização de um sonho”, relata ele, que finalmente “criou coragem” para concretizar a história que pensava há anos.

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A iniciativa de escrever ficção tem o total apoio de sua esposa, Margarete. “Quero muito que ele continue a escrever romances, é algo que gostamos muito”, afirma ela, incentivando o professor a explorar ainda mais este novo gênero literário.

A trama de “Alienígena Por Acaso”

O romance “Alienígena Por Acaso” transporta o leitor para o ano de 1971, em Piracicaba-SP. A sinopse narra a experiência do protagonista que, durante uma viagem, depara-se com uma suposta nave espacial.

Ao se envolver no resgate da tripulação, ele é arrastado para uma complexa situação que o leva a viver décadas em outro planeta. A obra promete uma mistura de aventura e mistério, explorando a ideia de vida extraterrestre e descobertas inesperadas.

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