Caso de violência doméstica no Residencial Vila Verde envolveu ameaças com faca contra familiares e apreensão de entorpecente pela GCM

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica pela Guarda Civil Municipal (GCM) no Conjunto Residencial Vila Verde, em Rio Claro. Segundo o registro policial, o suspeito agrediu e ameaçou de morte a própria irmã após uma discussão motivada pelo volume alto de um aparelho de som.

Durante a briga, o homem jogou bebida no rosto da irmã e a empurrou. O pai dos envolvidos tentou intervir na situação para proteger a filha, mas também passou a ser alvo de ameaças por parte do suspeito.

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Ameaça com faca e atuação da GCM no caso de violência doméstica

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem pegou uma faca e bateu o objeto contra uma mesa para intimidar os familiares durante as ameaças. Na abordagem realizada pela equipe da GCM, os guardas civis também encontraram uma porção de maconha com o agressor.

As vítimas decidiram representar criminalmente contra o homem. Diante dos fatos, uma delas solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.

Após ouvir todos os envolvidos no plantão policial, a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.