O influenciador de Rio Claro, Daniel Gutierrez, foi indicado ao Prêmio iBest 2026 na categoria Fitness. Saiba mais sobre a trajetória do profissional.

O influenciador e profissional de educação física de Rio Claro concorre com grandes nomes do mercado nacional

O influenciador e profissional de educação física Daniel Gutierrez, de Rio Claro, foi indicado ao Prêmio iBest 2026 na categoria Fitness. Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, ele alcança um dos momentos mais importantes de sua trajetória digital ao figurar entre nomes de destaque do segmento fitness no país.

A indicação ao Prêmio iBest 2026 consolida a trajetória construída por Daniel Gutierrez no ambiente digital, marcada pela expansão dos treinamentos online, pela criação de produtos voltados ao público fitness e pelo crescimento contínuo de sua presença nas redes sociais.

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Trajetória e expansão dos treinamentos online em Rio Claro

Formado em 2014, Daniel iniciou sua carreira atuando como personal trainer presencial. Em 2018, decidiu expandir seu trabalho para a internet com o objetivo de alcançar mais pessoas, já que o atendimento presencial limitava horários e número de clientes. A partir dessa decisão, passou a oferecer consultorias on-line e a produzir conteúdo para o Instagram, além de estruturar os primeiros produtos digitais voltados ao treinamento físico.

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O crescimento aconteceu inicialmente de forma orgânica. Entre 2019 e 2020, o mercado de treinos on-line passou por uma forte expansão, aumentando a procura por esse tipo de serviço. Como já estava posicionado nesse segmento, Daniel conquistou maior visibilidade, especialmente com os treinos on-line ao vivo. Na sequência, investiu na estruturação de uma equipe para um crescimento mais acelerado a partir de 2020, período em que a demanda por soluções online ganhou força durante a pandemia.

Segundo Daniel, mesmo com os investimentos realizados ao longo dos anos, o perfil continua crescendo de forma predominantemente orgânica. “Hoje eu estou praticamente quase que 100% orgânico e ele continua crescendo”, afirma.

Surpresa com a indicação ao Prêmio iBest 2026

A indicação ao iBest foi recebida com surpresa pelo influenciador. Ele destaca que a categoria reúne profissionais consagrados do mercado fitness brasileiro, alguns com mais tempo de atuação no segmento. “Confesso que fiquei bastante surpreso porque tinha nomes ali do Brasil mesmo, como Paulo Muzy, Toguro, Léo Stronda e vários caras que estão no mercado até mais tempo do que eu”, relata.

Para Daniel, estar entre os indicados já representa um reconhecimento importante. Ele compara a premiação à principal referência do universo digital brasileiro. “É como se fosse o Oscar da internet. O iBest é uma premiação muito importante mesmo. Eu já me sinto bem honrado só de estar participando”, destaca.

Apesar da satisfação pela indicação, o rio-clarense mantém expectativas positivas para a disputa. Com o apoio dos seguidores, ele acredita que pode alcançar uma colocação de destaque na premiação. “Acho que tenho potencial ali junto com a galera que me acompanha e, principalmente, representando Rio Claro, de ficar no Top 20, que é a grande meta”, afirma.

Segundo ele, alcançar essa posição representaria um importante reconhecimento nacional, ampliando a visibilidade do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. “Claro que a gente sempre quer mais, mas o Top 20 gera um grande reconhecimento nacional, tanto pensando em patrocinadores como no geral. É um grande título”, conclui.

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