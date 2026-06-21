Criador da página Life on a Draw! representa Rio Claro em uma das maiores premiações da internet brasileira pelo segundo ano consecutivo

Criador da página Life on a Draw! representa Rio Claro em uma das maiores premiações da internet brasileira pelo segundo ano consecutivo

O artista visual Flávio Wetten foi indicado ao Prêmio iBest 2026 na categoria Ilustração e Animação. Criador da página Life on a Draw!, que soma 765 mil seguidores no Instagram e 427 mil no Facebook, o profissional consolida mais uma vez sua presença entre os principais criadores de conteúdo digital do país, em uma premiação considerada uma das mais importantes do universo da internet brasileira.

Esta é a segunda indicação consecutiva de Flávio Wetten ao Prêmio iBest 2026. No ano passado, ele disputou na categoria Cultura e Arte. Em 2026, com a criação de novas categorias pela organização da premiação, passou a concorrer especificamente na área de Ilustração e Animação.

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“É o segundo ano que eu sou indicado. Ano passado eu fui indicado na categoria Cultura e Arte. Esse ano eles criaram mais algumas categorias e acabaram criando Ilustração e Animação. Aí eu fui indicado nessa categoria”, explica o artista.

Reconhecimento no Prêmio iBest 2026 e trajetória do artista

Apesar da relevância da disputa, o artista afirma encarar a indicação ao Prêmio iBest 2026 como o principal reconhecimento de seu trabalho. Segundo ele, a votação popular costuma mobilizar campanhas intensas nas redes sociais, algo que não faz parte de sua forma de atuação. “O pessoal vira uma campanha política, fica pedindo voto todo dia, porque é votação popular. Não é muito o meu perfil fazer isso, mas só pela indicação já é um grande reconhecimento”, afirma.

Para Flavio Wetten, a importância da premiação está diretamente ligada à sua trajetória dentro do ambiente digital. “Eu acho que é o maior prêmio de rede social. Antigamente ele começou como prêmio de site, porque só existia site, e depois foi abrindo para rede social, influenciador e todas essas coisas”, destaca.

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A indicação representa mais um capítulo na trajetória do criador do Life on a Draw!. O espaço nas redes sociais tornou-se conhecido pelas ilustrações que combinam poesia, reflexões e homenagens, marca registrada do trabalho desenvolvido por Wetten ao longo dos anos. Além do sucesso nas plataformas digitais, o ilustrador também assinou coleções de produtos comercializadas em todo o Brasil, além da América do Norte e Europa, em parceria com a marca Gocase. Seu portfólio inclui ainda campanhas desenvolvidas para grandes empresas.

Nascido em São Paulo, Flávio Leite Wetten tem 36 anos, é fisioterapeuta e vive em Rio Claro desde o primeiro ano de vida. Por isso, costuma ser considerado um rio-clarense de coração, mantendo forte ligação com a cidade onde cresceu e construiu sua trajetória profissional.

Ainda criança, produzia pequenos gibis, mas foi durante o ensino médio que começou a desenvolver o estilo que mais tarde se transformaria em sua marca registrada: ilustrações inspiradas em frases, músicas e mensagens que dialogam diretamente com o público.

Outro elemento que se tornou símbolo de sua obra é a coroa presente em praticamente todas as criações. Mais do que um detalhe gráfico, ela representa a identidade visual da marca Life on a Draw! e está ligada a um verso da música de Marcelo Camelo, da banda Los Hermanos: “E no final assim calado / Eu sei que vou ser coroado rei de mim”.

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