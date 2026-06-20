Imagem ilustrativa

Final de semana terá mudança no clima com chuva no sábado (20) e sol com névoa ao amanhecer no domingo (21) em Rio Claro

A previsão do tempo em Rio Claro para este sábado (20) indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. De acordo com o portal Climatempo, a chuva deve começar a partir das 12h, estendendo-se até a noite chovendo cerca de 2.5mm.

Os termômetros registram temperatura mínima de 14°C e máxima de 26°C. O período entre 18h e 22h concentra a maior probabilidade de instabilidade, com 85% de chance de chuva na cidade.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Mudança no clima e sol no domingo

Para o domingo (21), a previsão do tempo em Rio Claro aponta para um cenário diferente, com o retorno do tempo firme. O dia será de sol com algumas nuvens e presença de névoa ao amanhecer, evoluindo para uma noite de céu limpo.

As chances de chuva para o domingo (21) são baixas, embora ainda possa ocorrer precipitação fraca na madrugada e ao amanhecer. No fim da manhã e início da tarde o sol deve surgir com mais força. A temperatura máxima cai ligeiramente, chegando aos 24°C, enquanto a mínima se mantém em 14°C.

O inverno tem início oficialmente no domingo (21), mas as baixas temperaturas já começam a ser sentidas antes, com queda significativa nos termômetros.

Onda de frio em Rio Claro: termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 5 graus

De acordo com a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno deve atingir uma ampla faixa do território nacional já a partir de segunda-feira (22). O ar frio pode avançar desde o Acre até o sul de Goiás, além de influenciar estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Moradores de áreas serranas, regiões de maior altitude e cidades do interior devem sentir a queda de temperatura com mais força.

O frio aparece principalmente nas primeiras horas do dia. Corumbataí, que em outras oportunidades já registrou a temperatura mais baixa do Estado de São Paulo, é um dos municípios que deve se destacar novamente nestas condições. Já os rio-clarenses também deve ficar atentos pois os termômetros podem ter mínimas abaixo dos 5 graus nos próximos dias.