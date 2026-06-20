Em entrevista à JC FM, o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny Alvarez, divulga a programação do Festival de Balonismo que teve início na sexta-feira (19) e vai até este domingo (21) em Rio Claro.

Mais em Dia a Dia:

Previsão do tempo em Rio Claro indica chuva no sábado (20) e sol no domingo (21)

Saiba onde fazer o descarte de versos de figurinhas do álbum da Copa do Mundo em Rio Claro

SEST SENAT Rio Claro realiza Festival de Handebol neste sábado