Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Programação com rodas de conversa e palestras acontece durante todo o mês em diversas regiões da cidade para envolver e conscientizar a comunidade

Agosto é o período em que se intensificam o foco e as orientações sobre o aleitamento materno, em um conjunto de ações denominado no Brasil como “Agosto Dourado”. Em Rio Claro, as unidades de saúde do setor de Atenção Básica estão realizando ao longo deste mês uma série de atividades voltadas ao incentivo ao aleitamento materno.

As atividades estão sendo realizadas gratuitamente até o final deste mês, em locais como unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, com o objetivo de envolver a comunidade dos bairros em um grande engajamento pela amamentação.

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, que organiza o “Agosto Dourado” em Rio Claro, a programação tem rodas de conversa sobre a importância do aleitamento materno, palestra sobre amamentação e primeira infância, palestra de incentivo ao aleitamento materno e orientações, entre as quais, como descomplicar a amamentação.

As atividades prosseguem dias 20 e 21, 27 e 28 às 7h30 na USF do Santa Elisa; dias 19 e 26 pela manhã na UBS da Vila Cristina; dia 27 às 13 horas na UBS do Wenzel; dias 27 e 28 às 7h30 na USF do Jardim Brasília; dia 20 às 14 horas na USF do Mãe Preta; dias 21 e 28 às 8 horas na USF do Bonsucesso; dia 19 às 10 horas no espaço Movale; dia 21 às 7h30 na USF de Assistência; dia 28 às 14 horas na USF do Guanabara; dia 20 às 14 horas na USF do Panorama; e durante todo o mês de agosto, com mural informativo nas USF do São Miguel, do Bonsucesso, da Vila Cristina, do Boa Vista, de Assistência, do Jardim Progresso e de Ajapi.