Foto: Divulgação/Ascom PMRC

O atendimento será das 8h às 15h para atualizar carteiras de vacinação e realizar exames de Papanicolau com agendamento

As unidades de saúde da família do Benjamin de Castro e do Jardim das Flores, em Rio Claro, estarão abertas na próxima edição do Sabadão da Saúde, neste sábado (29). Doses do calendário nacional de vacinação serão aplicadas das 8 às 15 horas em todos que estiverem com alguma vacina pendente. Além disso, mulheres com atendimento já agendado farão exame de Papanicolau.

A Fundação Municipal de Saúde reforça a importância de as pessoas comparecerem a unidade de saúde e colocarem a vacinação em dia, já que isso é fundamental na prevenção de doenças. Para a vacinação não é preciso agendar horário.

Desde setembro, o município abre semanalmente aos sábados duas unidades de saúde, como estratégia para ampliar cobertura vacinal e facilitar acesso a serviços de saúde. Em nove sábados com unidades de saúde abertas, Rio Claro somou mais de 850 atendimentos, incluindo aplicação de vacinas, consultas médicas e exames de Papanicolau.