A Unesp alterou as datas de seu calendário do Vestibular 2021. As provas da primeira fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro (sábado e domingo). A segunda fase será realizada em 28 de fevereiro (domingo). O adiamento foi necessário em razão da pandemia de Covid-19. O resultado final do Vestibular Unesp 2021 agora está previsto para ser divulgado em 19 de março do ano que vem (sexta-feira). Além de adiar as datas, a Vunesp também decidiu realizar a primeira fase em dois dias, em vez de repetir o modelo de dia único na primeira fase aplicado nos anos anteriores. Neste modelo aprovado para o Vestibular 2021 da Unesp, os candidatos seguirão fazendo um só dia de prova na primeira fase, mas serão divididos em dois grupos diferentes para minimizar os efeitos de aglomeração.

Informações

O Guia de Profissões está disponível em unesp.br/guiadeprofissoes. Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” no vunesp.com.br/FaleConosco.