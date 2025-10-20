Crianças de 6 a 10 anos durante aulas de futsal na Unesp

Interessados devem ir com a criança até a Unesp no bairro Bela Vista e preencher a documentação no departamento de Educação Física

A Unesp de Rio Claro está oferecendo aulas gratuitas de esportes para crianças. O projeto chama-se Escola de Esportes Coletivos e tem como objetivo dar oportunidade de aprendizado sobre os seguintes esportes coletivos: basquetebol, handebol, futebol, futsal e voleibol, para crianças de 6 a 10 anos, de forma gratuita.

O diferencial do projeto é oferecer a prática dos cinco esportes nesse primeiro ciclo, permitindo que a partir dos 10 anos as crianças possam escolher dois esportes para se especializarem, com o apoio e acompanhamento da equipe da Leppefort (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Pedagogias dos Esportes e Formação de Treinadores), além do departamento de Educação Física da própria instituição.

Essa proposta busca ampliar e qualificar as experiências esportivas positivas das crianças, favorecendo um desenvolvimento mais amplo e prazeroso por meio do esporte. O projeto acontece às terças-feiras das 09h até 10h00 e no período da tarde das 14h até às 15h00. De quinta das 15h às 16h00 e das 16h até às 18h00.

O líder do Leppefort e responsável do projeto esportivo na Unesp, Murilo Eduardo dos Santos Nazário falou com a reportagem do Jornal Cidade sobre o objetivo do projeto: “O Projeto Escola de Esportes tem como propósito oferecer, de maneira gratuita e orientada por fundamentos científicos contemporâneos, a prática sistematizada de esportes coletivos para crianças. O programa está alinhado a referenciais internacionais de desenvolvimento esportivo, como o modelo de Desenvolvimento Esportivo a Longo Prazo (LTAD) e programas nacionais de iniciação esportiva, que enfatizam a importância da diversificação motora nas fases iniciais em detrimento da especialização precoce”.