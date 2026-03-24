Câmpus da Unesp no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

Com 14 vagas distribuídas em oito cidades, os concursos públicos da Unesp abrangem todos os níveis de escolaridade e inscrições vão até 27 de abril

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com inscrições abertas para sete concursos públicos visando o preenchimento de 14 vagas em diversas unidades do Estado. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, com remunerações que variam de R$ 4.258 a R$ 12.456, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico.

As vagas estão distribuídas pelas cidades de Rio Claro, Araraquara, Bauru, Botucatu, Registro, São Paulo, Sorocaba e Tupã. Em Rio Claro, a oportunidade é para o cargo de assistente de suporte acadêmico, com salário de R$ 12.456,00 e exigência de ensino superior.

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Inscrições e cargos disponíveis nos concursos públicos

Os interessados em participar dos concursos públicos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) até o dia 27 de abril. As taxas de participação variam entre R$ 99 e R$ 209, dependendo do nível de escolaridade exigido para a função pretendida.

Para o ensino fundamental, há vagas de auxiliar agropecuário e assistente operacional. No nível médio, as chances são para oficial de serviços gráficos e assistente de suporte acadêmico. Já para o nível superior, a Unesp busca profissionais para as áreas de informática, medicina do trabalho e suporte acadêmico.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 14 de junho, um domingo, no período da tarde. Os exames serão realizados nas respectivas cidades onde as vagas são oferecidas. A Unesp é reconhecida como uma das maiores instituições de ensino superior do país, mantendo unidades em 24 municípios paulistas.